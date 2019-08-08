Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
8 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,29 - 25,33 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,32 - 25,35 гривні;
Євро - 28,42 - 28,45 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,21 - 25,51 гривні. Євро купують по 28,17 гривні, продають по 28,69 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,36 - 25,44 гривні, євро - 28,33 - 28,44 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 8 серпня на рівні 25,42 гривні за долар.
7 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,52 - 25,55 гривні за долар.
7 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,29 - 25,33 гривні за долар.
Економічна правда
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