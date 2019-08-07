В Україні шукають власників євробондів Приватбанку

Madison Pacific Trust Limited, довіритель (трасті) за євробондами Приватбанку, оголосив про пошук власників євробондів банку.

Відповідне повідомлення оприлюднено в газеті "Голос України", передає "Інтерфакс-Україна".

Лондонський міжнародний арбітраж встановив чинники, які визначатимуть права нових власників облігацій на погашення.

Нагадуємо:

Лондонський міжнародний арбітражний суд у спорі про оплату випущених Приватбанком до націоналізації єврооблігацій на суму близько 335 мільйонів доларів ухвалив рішення на користь власників таких облігацій, але встановив низку обмежень.

Власники євробондів на 175 млн доларів з погашенням 28 лютого 2018 року і на 200 млн доларів з погашенням 23 січня 2018 року ініціювали розгляд у Лондонському арбітражному суді.

В рамках націоналізації "Приватбанку" його зобов'язання перед спеціально створеною британською компанією - емітентом єврооблігацій - підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

На початку жовтня 2017 року Приватбанк змінив довірителя (трасті) за згаданими єврооблігаціями. Новим довірителем виступає Madison Pacific Trust Limited замість Deutsche Trustee Company Limited (Великобританія).