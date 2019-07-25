Лондонський арбітраж ухвалив рішення на користь власників євробондів Приватбанку - ЗМІ

Лондонський міжнародний арбітражний суд у спорі про оплату випущених Приватбанком до націоналізації єврооблігацій на суму близько 335 мільйонів доларів ухвалив рішення на користь власників таких облігацій, але встановив низку обмежень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на одного із власників єврооблігацій.

Зазначається, що, згідно з документацією, оприлюдненою trustee 22 липня, на виплати впливатимуть два фактори: особистість власника облігацій і дата їх купівлі.



Співрозмовник видання додав, що за відсутності повної документації він передбачає, що йдеться про намір виділити пов'язаних і не пов'язаних із Приватбанком осіб.

"Що стосується дати, то, за його словами, умови виплат можуть відрізнятися для власників єврооблігацій, які придбали їх після 14 червня.

Джерело зазначило, що trustee не опублікував повну інформацію про виплати, але попросив надати до 13 серпня інформацію про власників єврооблігацій для передачі її адвокатам Приватбанку. При цьому trustee попередив, що подача такої інформації не гарантує виплати", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовник агентства заявив, що trustee повідомив про подання в суду 11 липня 2019 року заяв по низці питань, що разом з рядом інших обставин може призвести до подальшої небажаної затримки з погашенням єврооблігацій.

Нагадаємо, власники євробондів на 175 млн доларів з погашенням 28 лютого 2018 року і на 200 млн доларів з погашенням 23 січня 2018 року ініціювали розгляд у Лондонському арбітражному суді.

Як повідомлялося, в рамках націоналізації "Приватбанку" його зобов'язання перед спеціально створеною британською компанією - емітентом єврооблігацій - підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

На початку жовтня 2017 року Приватбанк змінив довірителя (трасті) за згаданими єврооблігаціями. Новим довірителем виступає Madison Pacific Trust Limited замість Deutsche Trustee Company Limited (Великобританія).