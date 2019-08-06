Мережа "Добробут" поглинула конкурента — клініку "Борис"

Медична мережа "Добробут" закрила операцію з купівлі 100% клініки "Борис".

Про це компанії повідомили на спільній прес-конференції 6 серпня, передає Liga.net.

Вартість угоди не розголошується.

"Покупка клініки "Борис" найкращим чином лягає в нашу довгострокову стратегію. Це дозволить створити найбільшу приватну мережу невідкладної допомоги, яка повністю покриє потреби пацієнтів", - прокоментував покупку Олег Калашников, гендиректор "Добробуту".

Інтеграцію клініки "Борис" в мережу "Добробут" планують почати з об'єднання відділень невідкладної допомоги та диспетчерських служб обох клінік, що дозволить швидше приїжджати на виклики.

"Після об'єднання це буде найпотужніша приватна швидка допомога. Я не бачу у нас конкурентів в Україні", - зазначила медичний директор "Добробуту" Тетяна Анікєєва.

Кількість карет швидкої допомоги у об'єднаної клініки - 20 одиниць. За словами Анікєєва, це дозволить перевозити хворих не тільки по Україні, але і за кордон.

Нагадуємо:

Учасники ринку раніше оцінювали угоду приблизно в 30 мільйонів доларів.

Мережа "Добробут" через кіпрську Satumco Limited належить інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи і співвласникові мережі магазинів "Люксоптика" Олегу Калашникову.

Клініка "Борис" - Михайлу Радуцькому, Льву Хлявичу і Аллі Кармаліт, випливає з реєстру юросіб Міністерства юстиції.

Мазепа і Калашников купили "Добробут" в 2014 році у власника корпорації UBG Руслана Демчака.

Повідомлялося, що серед співвласників бізнесу може бути присутнім і Борис Ложкін - старий друг і партнер Калашникова по "Люксоптиці".

Безпосередній акціонер "Добробуту" Satumco Limited користується на Кіпрі послугами тієї ж секретарської компанії Romos Secretarial Limited, що і UMH Holding, коли нею володів майбутній глава президентської адміністрації.

Одне з джерел в бізнес-оточенні екс-глави АП чуло, що Ложкін кредитує бізнес-проекти Калашникова.

Ложкін заперечує свою присутність серед кінцевих акціонерів "Добробуту", запевнила його прес-секретар Марія Попова.