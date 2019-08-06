В Україні можуть ввести мораторій на нову забудову, якщо міста не оновлять генплани

Мінрегіонбуд може запровадити мораторій на нову забудову, якщо до кінця 2020 року чинні генеральні плани населених пунктів не будуть оновлені відповідно до прийнятих нових державних будівельних норм щодо містобудування.

Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе в інтерв’ю Українському радіо.

Наразі жодне з міст-мільйонників в Україні не внесло зміни у генеральні плани населених пунктів згідно з прийнятими новими державними будівельними нормами щодо містобудування – ДБН "Планування і забудова територій".

"Поки що це ніхто не зробив, і це також дискусія. Ми хочемо розробити мораторій: якщо міста не ввели ці зміни, вони не мають права будувати", - заявив Парцхаладзе.

"Якщо немає змін у генплані, то, наприклад, Київ всі зміни може робити через Кабінет Міністрів. Соромно буде виходити на Кабмін. Якщо ми беремо місто у регіонах, якщо у нього немає сучасного генерального плану відповідно до наших будівельних норм, тоді це місто повинне вийти на обласний рівень. Так ми хочемо стимулювати", - сказав чиновник.

За словами заступника міністра, саме місцева влада має контролювати та регулювати законність забудови наших міст.

"У кожному місті є три центри впливу: бізнес, громадськість або влада. У нас є перекіс: або бізнес впливає, або громада. Треба, щоб саме місцева влада управляла цими проблемами, адже це розвиток того чи іншого населеного пункту. Якщо ми ввели таке поняття як "блакитна лінія", треба це швидко зробити і закрити питання з поверховістю, і тоді не буде проблем з хмарочосами", - пояснив заступник міністра.

Нагадуємо:

Згідно з новими державними будівельними нормами, в Україні з’явилися нові поняття як "блакитні лінії" забудови, які регулюють висотність в містах і їх загальний силует, а також "зелені лінії", які забороняють забудову у зелених та інших цінних ландшафтних зонах.

Відповідно до цього в чинних генеральних планах міст мають з’явитися нові розділи, присвячені цим лініям обмеження.

Місцева влада повинна чітко контролювати їх виконання при видачі нових містобудівних умов і обмежень.

Також новими нормами вперше введено граничні показники щільності населення мікрорайону — 150-450 осіб на гектар, які допускається перевищувати лише в крупних та найкрупніших українських містах максимально на 20%, тобто, до 540 осіб на гектар.

Загалом в нових ДБН міститься близько 50 якісних змін для безпеки і комфорту людей.

Економічна правда