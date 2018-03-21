В Україні можуть обмежити висотність забудови

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оновлює державні будівельні норми, зокрема, пропонує обмежити висотність забудови території в населених пунктах.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає прес-служба міністерства.

"Ми вводимо нові лінії обмеження містобудівної діяльності, зокрема "блакитні лінії", які будуть регулювати обмеження забудови по висоті в населених пунктах - це вирішить проблему хаотичної забудови по висотності і сприятиме гармонізації міського простору", - повідомив заступник міністра.

"На сьогодні діючі норми встановлюють лише обмеження існуючих та запроектованих вулиць і доріг. Це так звані "червоні лінії", що позначають землі загального користування, призначені для прокладки комунікацій, благоустрою вулиць і т.д., а також "лінії регулювання забудови" - розташування будівель. Обмеження висотності у нас відсутнє", - пояснив Парцхаладзе.

За його словами, оновлені норми будуть затверджені найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Мінрегіон планує переглянути застарілу норму щодо обов'язкового проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках.

Економічна правда