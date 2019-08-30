Електроенергія для непобутових споживачів подешевшає на 20 копійок - Герус

Зниження НКРЕКП тарифу Укренерго майже на 20 копійок, до 11,6 копійок за кВт-годину, призведе до зниження тарифу і для всіх непобутових споживачів майже на стільки ж.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник президента в уряді Андрій Герус.

Він пояснив, що по факту "відбувався пошук, хто буде фінансувати "зелені" тарифи відповідних "зелених" виробників".

"А це вже майже 30 млрд грн у рік. Раніше ці "зелені" тарифи через тариф Укренерго було покладені на непобутового споживача. Тепер, внаслідок Постанови Уряду та Постанови НКРЕКП, частина "зелених" тарифів буде оплачуватися непобутовими споживачами, а більша частина - Енергоатомом та Укргідроенерго", - зазначив Герус.

Він підкреслив, що ні підприємства, ні споживачі не отримали ніяких пільг, хоча "такий варіант розглядався".

"Але Офіс Президента виступив проти такого рішення і нам вдалося переконати прийняти рішення, яке матиме однаковий ефект для всіх непобутових споживачів, як для сусідньої школи та лікарні, так і для крупного металургійного заводу",- зазначив він.

І додав, що "неринково дешевої електроенергії непобутові споживачі також не отримали".

Він нагадав, що наразі тарифи на електроенергію для підприємств і бюджетних установ - у 2-3 рази більші, аніж для населення (2,5-3 грн проти 1,08 грн).

"За минулий рік непобутові споживачі сплатили понад 50 млрд грн спеціальних субсидій (понад свій ринковий тариф), за рахунок яких фінансувалися нижчі тарифи на е/е для населення", - додав він.

Однак, зазначив Герус, економіка не може витримувати нескінченне зростання тарифів.

"На днях почув історію, як власник метизного заводу у Хмельницькій області (працює на експорт) прийняв рішення частково перенести виробництво у Чехію, і ціна е/е була однією із основних причин цього", - розповів Герус.

На його думку, у вирішенні проблем ринку електроенергії має брати участь не тільки державна генерація, але і приватна.

"Тому, сподіваюсь, у вересні буде прийняте рішення, яке врахує ефект падіння світових цін на вугілля, адже з початку року ціна вугілля впала на 45%. Таке рішення дасть ще додатковий позитивний ефект для українських споживачів", - переконаний представник президента в уряді.

І додав: "Сьогоднішнє рішення НКРЕКП буде опубліковане в Урядовому Кур’єрі завтра. Таким чином непобутові споживачі отримають зниження тарифів на 20 коп/кВт-год вже з неділі, 1 вересня".

Нагадаємо, 30 серпня регулятор знову знизив тариф на послуги "Укренерго", який почне діяти з 1 вересня.

Економічна правда