Регулятор знову знизив тариф на послуги "Укренерго"
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 30 серпня схвалила проект постанови про зниження тарифу на послуги з передачі електроенергії "Укренерго".
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зазначається, що нові тарифи почнуть діяти з 1 вересня 2019 року. За 1 мегават-годину Укренерго отримуватиме 116,54 грн/МВт∙год (без податку на додану вартість).
У Нацкомісії заявили про "обов’язковість для електропостачальників врахування прийнятого рівня тарифу на послуги з передачі електроенергії при формуванні ціни на електроенергію та здійснення розрахунків з вересня 2019 року".
Нагадаємо:
У липні Нацкомісія знизила тариф на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами. З 1 серпня він склав 312,14 грн/МВт∙год, що на 10% менше попереднього.
Економічна правда
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