Регулятор знову знизив тариф на послуги "Укренерго"

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 30 серпня схвалила проект постанови про зниження тарифу на послуги з передачі електроенергії "Укренерго".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що нові тарифи почнуть діяти з 1 вересня 2019 року. За 1 мегават-годину Укренерго отримуватиме 116,54 грн/МВт∙год (без податку на додану вартість).

У Нацкомісії заявили про "обов’язковість для електропостачальників врахування прийнятого рівня тарифу на послуги з передачі електроенергії при формуванні ціни на електроенергію та здійснення розрахунків з вересня 2019 року".

Нагадаємо:

У липні Нацкомісія знизила тариф на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами. З 1 серпня він склав 312,14 грн/МВт∙год, що на 10% менше попереднього.

Економічна правда