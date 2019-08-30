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Коломойський збирається судитися зі Світовим банком і ЄБРР

П'ятниця, 30 серпня 2019, 17:23

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що подасть в суд проти Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, коли отримає докази того, що ці інституції "заважають його бізнесу".

Про це він сказав в інтерв’ю "Цензор.нет".

"Я вам секрет скажу. Вони (Світовий банк і ЄБРР - ред.) завжди виступали проти "Приватбанку". І навіть в інших країнах, де є підприємства, де я акціонер, і де у них є вплив на фінансову і банківську системи, вони наполегливо радять іншим банкірам, щоб не обслуговували підприємства, де акціонер Коломойський.

У мене немає формальних доказів на руках, але як тільки з'являться, я подам в суд", - розповів олігарх.

Він додав, що коли отримає докази, "почне сам полювати за їхніми інвестиціями".

"А чому ні? Це конкуренція. Я заважаю їм, а вони мені, подивимося, хто краще вміє боротися", - заявив Коломойський.

Нагадаємо:

Раніше Коломойський назвав Міжнародний валютний фонд одним із бенефіціарів націоналізації Приватбанку.

Він також заявив, що його юристи працюють над тим, щоб притягнути до відповідальності МВФ за його сприяння у націоналізації банку.

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Приватбанк Коломойський ЄБРР Світовий банк

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Економічна правда
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