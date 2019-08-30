Місія МВФ приїде в Україну у вересні - прем'єр

Візит місії Міжнародного валютного фонду в Україні очікується з 10 до 24 вересня поточного року.

Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук журналістам у Києві 30 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про ціни на газ для населення, яке довгий час було спірним у відносинах між минулим Кабміном і Фондом, Гончарук зазначив, що уряд не повинен втручатися адміністративними рішеннями у ціноутворення, навіть на енергоносії.

"Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму", - підкреслив прем'єр.

За його словами, якщо якась частина населення не справляється з ринковою ціною, держава повинна допомогти. "Аж до того, щоб оплатити за неї вартість цього ресурсу", - сказав Гончарук.

Підсумовуючи, він зазначив: цифри в одержуваних громадянами платіжках, звичайно, є проблемою уряду, і він буде вживати заходів, аби цифри не підвищувалися і всі, хто потребує, отримували допомогу держави, однак без повернення до адміністративного регулювання цін.

Напередодні під час затвердження на посаді прем'єра у Верховній Раді Гончарук повідомив, що з місією МВФ намічено провести переговори щодо нової 3-4-річної програми співпраці.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько 3,9 млрд дол. При цьому SDR1 млрд (близько 1,4 млрд дол) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.

Нагадаємо:

Місія МВФ працювала в Україні у травні-2019, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ Рон ван Роден тоді заявив про готовність Місії повернутися до Києва одразу після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

За прогнозами НБУ, угоду про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від 5 млрд дол до 10 млрд дол може бути досягнуто до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш у розмірі близько 2 млрд дол .