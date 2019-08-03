S&P підвищило кредитний рейтинг "Укрзалізниці"

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's підвищило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з "CCC+" до рівня "В-" з прогнозом "стабільний".

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Причиною підвищення рейтингу став недавній успішний випуск євробондів на 500 млн доларів, після якого УЗ поліпшила свої позиції ліквідності і збільшила терміни погашення фінансової заборгованості.

"Кошти, залучені від євробондів, дозволять "Укрзалізниці" забезпечити амортизацію кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців", - йдеться в повідомленні.

S&P очікує, що "Укрзалізниця" згенерує достатній грошовий потік від операційної діяльності, що дозволить сукупно з заходами щодо підвищення ефективності витрат і управління оборотним капіталом фінансувати подальші виплати в 2020 році.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" в травні 2013 року розмістила дебютний випуск єврооблігацій на 500 млн доларів з терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline plc.

Єврооблігації "Укрзалізниці" разом з цінними паперами Ощадбанку і Укрексімбанку в 2014 році були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном після затвердження МВФ нової програми EFF для України на 17,5 млрд доларів.

У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних.

Також був змінений графік погашення основної суми позики: 60% повинно бути оплачено в 2019 році, 20% - в 2020 році і 20% - в 2021 році.