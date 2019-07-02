"Укрзалізниця" випустила євробонди на 500 мільйонів доларів - Кравцов

"Укразалізниця" завершила процедуру випуску євробондів, які забезпечили надходження до компанії у сумі 500 мільйонів доларів.

Про це повідомив у Facebook голова правління УЗ Євген Кравцов.

За його словами, євроболігації випустили на 5 років - їх мають погасити у 2024 році, відсоткова ставка за борговими цінними паперами склала 8,25% річних.

Кравцов підкреслив, що нові євробонди випустили без жодної державної гарантії, тобто сума боргу компанії не вплине на розмір сукупного державного боргу України.

"Зауважимо, більш ніж 175 інвесторів з Великої Британії, континентальної Європи, США та Азії надали свої пропозиції щодо придбання цінних паперів. Відтак, запит у 5 разів перевищив пропозицію компанії, і сягнув 2,5 мільярдів доларів. Разом з тим, міжнародні ринки працюють максимально відкрито і прозоро, і такий інтерес кваліфікованих інвесторів - це якраз яскравий показник впевненості у надійності та стабільності Укрзалізниці у довгостроковій перспективі", - додав він.

Голова правління УЗ також зазначив, що купон за бондами є найнижчим з 2011 року - це свідчить про сприятливі умови для виходу на міжнародні фінансові ринки іншим великим державним компаніям, таким як Нафтогаз.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів в лютому погодив випуск "Укрзалізницею" облігацій участі в позиці на суму до 500 млн доларів через Rail Capital Markets plc, організаторами якого виступають J.P. Morgan Securities plc і Dragon Capital Limited.

Відповідно до затверджених умов, облігації можуть бути випущені за ставкою до 11% річних на термін до 7 років з можливим достроковим погашенням.

У червні повідомлялось, що "Укрзалізниця" готується випустити євробонди.

Економічна правда