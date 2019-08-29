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Україна прискорить інтеграцію з європейським енергоринком - прем'єр

Четвер, 29 серпня 2019, 18:58

Україна для посилення конкуренції на енергоринку і зниження тарифів прагнутиме до якнайшвидшої інтеграції з європейським енергетичним ринком.

Про це заявив новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми знаємо, що за планом це повинно статися в 2023 році. Це дуже довго. Ми будемо робити все, щоб, як мінімум, не відсунути, а, як максимум, наблизити цю дату", - заявив він, виступаючи у Верховній Раді 29 серпня.

За його словами, необхідно забезпечити на ринках рівні правила гри.

"Залізницю, обленерго, облгази і так далі і тому подібне не можна використовувати для отримання надприбутків за рахунок інших", - підкреслив Гончарук.

Це означає, підкреслив глава уряду, що енергоринки, інфраструктура - це сфери, де пріоритетно повинна бути забезпечена конкуренція.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії.

Рекомендуємо почитати: Новий ринок електроенергії: що зміниться для населення з 1 липня

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Європа Енергоринок

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