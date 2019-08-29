Маркарова залишиться міністром фінансів у новому Кабміні – нардеп
Четвер, 29 серпня 2019, 12:35
Міністр фінансів Оксана Маркарова збереже свій пост у новому складі Кабінету міністрів.
Про це повідомив народний депутат Давид Арахамія, який у цей четвер, 29 серпня, може бути обраний керівником фракції "Слуга народу", передає "Інтерфакс-Україна".
"Наскільки я знаю, Маркарова точно залишиться. Вона професійна людина, нам треба готувати бюджет", - сказав він журналістам у Верховній Раді.
Нагадаємо, раніше про те, що Маркарова може залишитися на своїй посаді і в новому уряді, який сформує коаліція після дострокових парламентських виборів, повідомляв представник президента в Кабміні Андрій Герус.
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