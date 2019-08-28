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"Нова пошта" тестує послугу авіадоставки

Середа, 28 серпня 2019, 19:57
 

Компанія "Нова пошта" запустила у тестовому режимі послугу доставки літаками.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Коробки "Нова Пошта" подорожують між містами-мільйонниками літаком. Поки що не всі, адже ми ще тестуємо послугу авіадоставки", - зазначається у повідомленні.

Так, 28 серпня літак компанії із пакунками відправляється у рейс за маршрутом Київ-Львів, і цього ж дня клієнти зможуть отримати свої замовлення.

 

Нагадаємо:

У квітні 2018 року у "Новій пошті" анонсували плани запустити лінію авіадоставки зі США.

Цього ж місяця компанія тестувала доставку безпілотниками.

У лютому 2017 року другий співзасновник і співвласник "Нової поштою" Володимир Поперешнюк заявляв, що компанія в найближчому майбутньому має намір створити свій власний авіапарк.

Економічна правда

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Нова пошта

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