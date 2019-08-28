"Нова пошта" тестує послугу авіадоставки
Компанія "Нова пошта" запустила у тестовому режимі послугу доставки літаками.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
"Коробки "Нова Пошта" подорожують між містами-мільйонниками літаком. Поки що не всі, адже ми ще тестуємо послугу авіадоставки", - зазначається у повідомленні.
Так, 28 серпня літак компанії із пакунками відправляється у рейс за маршрутом Київ-Львів, і цього ж дня клієнти зможуть отримати свої замовлення.
Нагадаємо:
У квітні 2018 року у "Новій пошті" анонсували плани запустити лінію авіадоставки зі США.
Цього ж місяця компанія тестувала доставку безпілотниками.
У лютому 2017 року другий співзасновник і співвласник "Нової поштою" Володимир Поперешнюк заявляв, що компанія в найближчому майбутньому має намір створити свій власний авіапарк.
Економічна правда
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