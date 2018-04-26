"Нова пошта" планує запустити лінію авіадоставки з США

Компанія "Нова Пошта" планує організувати власний авіамаршрут з США в міру зростання обсягу доставок з США.

Про це в інтерв'ю ЦТС розповів співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов.

"Ми зараз активно тестуємо авіадоставку з метою збільшити швидкість. Думаю, що найближчим часом ми такий сервіс запустимо", - заявив він.

"З ростом міжнародної доставки нам буде потрібний власний line-haul (лінійне перевезення - ЕП) між Україною та США. Згодом ми будемо завантажувати декілька літаків на тиждень, які будуть везти тільки посилки "Нової пошти", - розповів Клімов.

Що стосується планів обзавестися власним флотом повітряних, співвласник "Нової поштою" уточнив: "Як тільки з'явиться економічна вигода, ми перейдемо на власні літаки".

У лютому 2017 року другий співзасновник і співвласник "Нової поштою" Володимир Поперешнюк заявляв, що компанія в найближчому майбутньому має намір створити свій власний авіапарк.

"Ми планували на 2018 рік уже мати який-небудь борт "Нова Пошта". Можливо, роки два-три потрібно, щоб компанія стала користуватися своєю авіацією і возила безпосередньо посилки з Америки і Китаю своїми літаками. Це наша мета, і тоді ми зможемо перейти до мінімальних термінів, контролювати вартість, якість", - говорив Поперешнюк.

Нагадаємо, "Нова пошта" тестує можливість доставки пошти за допомогою повноцінних безпілотних літальних апаратів.

Тим часом, перше випробування дрона для доставки посилок "Пошти Росії" виявилося невдалим: безпілотник з двокілограмовим вантажем швидко набрав висоту і врізався в найближчий будинок.