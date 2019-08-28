Молочні продукти в Україні до кінця року подорожчають на 3-5%

У серпні ціни на молокопродукти в Україні зросли на 5%, порівняно з червнем-липнем, а у вересні продовжать зростати, досягши підвищення 3-5% на кінець року.

Про це повідомили в Асоціації виробників молока під час прес-конференції 28 серпня.

"На сьогодні ми констатуємо значне зростання ціни вітчизняних молокопродуктів на поличці. Це результат цілої низки системних проблем як у молочному скотарстві, так і в переробці. І всі показники ринку свідчать про подальше підвищення цін", - заявили в Асоціації.

Загалом із початку року молочний кошик для українців подорожчав на 16%.

Серед причин зростання цін називають кризову ситуацію в молочному скотарстві, високе податкове навантаження, неефективну систему дотацій, а головне - незрозумілі та непрогнозовані умови ринку землі для виробників молока.

Говорячи про кризову ситуацію в молочному скотарстві, в Асоціації зазначили, що за 7 місяців промисловий сектор недорахувався 11,8 тисяч корів. І вперше цього року темпи скорочення поголів’я у промисловому секторі перевищили темпи скорочення у присадибному.

"З ринку почали виходити малі та середні господарства. Варто підкреслити, що 60% у структурі промислового поголів’я становлять саме невеликі ферми по 50-400 корів", - зазначили в Асоціації.

Щодо високого податкового навантаження – йдеться про ставку ПДВ на молочні продукти, яка в Україні вища, ніж у Європі.

"Ставка ПДВ на молочні продукти в Україні найвища в Європі - 20%, проти 7% - у Німеччині, 5,5% - у Франції та 5% - у Польщі", - підкреслили в Асоціації.

Що стосується системи дотацій: середня молочно-товарна ферма на 500 корів продуктивністю 20-25 л. з корови на добу, щомісяця сплачує до держбюджету тільки молочного ПДВ на мінімум 500 тис. грн.

"Тобто за рік - 6 млн грн, які при дії системи квазі-акумуляції ПДВ могли би направити на розвиток. Натомість, якщо нині (ферма – ред.) скористається існуючою держпідтримкою, то за рік отримає максимум 1-1,2 млн грн. Тобто недорахуються 5 млн грн", - розповіли фахівці.

Однак головною причиною згортання молочного бізнесу господарства називають незрозумілі та непрогнозовані умови ринку землі для виробників молока.

"Деякі власники молочно-товарних ферм вже вирішили розпродати корів, щоб акумулювати кошти на випадок необхідності викупити землі та вберегти бізнес", - зазначається у повідомленні.

В Асоціації підкреслили: аби не допустити подальшої кризи молочної галузі, необхідно: впровадити ефективну державну підтримку для виробників молока, встановити чіткі та прозорі правила обігу земель сільгосппризначення.

Окрім того, потрібно ухвалити низку законопроектів: ПЗУ №7420-1,2 - покликаний знизити ставку ПДВ, що зробить молочний кошик доступнішим для українця; ЗУ №6527-д - дасть можливість конкурувати нашому виробнику не лише на зовнішньому, а й внутрішньому ринку; ПЗУ 3043-1 – що допоможе упорядкувати маркування і реалізацію молоковмісних продуктів і забезпечить право споживачів на отримання повної, достовірної інформації про склад молочної продукції.

Нагадаємо:

Раніше в Асоціації прогнозували зростання цін на молоко та молочні продукти для споживача на 5% із вересня.

Також нагадаємо, що виробництво молока в Україні за 6 місяців поточного року скоротилось на понад 3%слідом за зменшенням кількості корів.

Економічна правда