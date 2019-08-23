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Молочні продукти подорожчають на 5% - асоціація

П'ятниця, 23 серпня 2019, 14:28

У вересні ціни на молоко та молочні продукти для споживача зростуть на 5% порівняно з червнем-липнем.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації виробників молока.

Зазначається, що за підсумками серпня молочний кошик вже подорожчав на 3%. 

Серед причин для зростання цін називають дефіцит молока-сировини, пов’язаний зі стрімким скороченням поголів’я корів.

"За 6 місяців 2019 року тільки у промисловому секторі України вирізали 9700 голів, через що переробні підприємства недоотримали понад 160 тисяч тонн молока", - заявили в Асоціації.

Ще однією причиною називають необхідність впровадження вимог нового харчового законодавства, яке вимагає від молочних ферм оперативних і значних інвестицій у модернізацію і навчання персоналу.

"Додатково погіршує ситуацію посилений податковий тиск. Так, ставка ПДВ на молочні продукти в Україні найвища в Європі - 20%, проти 7% -  у Німеччині, 5,5% - у Франції та 5% -  у Польщі.

Експерти прогнозують продовження спаду виробництва у молочній галузі на фоні непрогнозованих умов ринку землі для господарств-виробників молока", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Виробництво молока в Україні за 6 місяців поточного року скоротилось на понад 3% слідом за зменшенням кількості корів.

Економічна правда

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