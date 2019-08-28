Європейська мережа казино подала у міжнародний арбітраж позов проти України

Естонська компанія Olympic Entertainment Group подала в міжнародний арбітраж позов проти України через заборону грального бізнесу.

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на сайт Постійної палати третейського суду.

Зазначається, що провадження відкрили відповідно до Угоди між урядом Естонською Республікою та урядом України про заохочення і взаємний захист інвестицій (від 15 лютого 1995 року) і Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ 1976 року.

Olympic Entertainment Group вийшла на український ринок у 2004 році. На серпень 2009 року їй належало 24 казино в Україні.

"Компанія закрила їх у зв'язку з набуттям чинності 25 червня 2009 року закону "Про заборону грального бізнесу в Україні". Тривалий час проходила процедура можливого досудового врегулювання спору, але вона завершилася безрезультатно", - пише НВ Бізнес.

Підкреслюється, що у 2010 році Olympic Entertainment Group зажадала від української влади компенсації понесених компанією збитків у розмірі 12 мільйонів євро через заборону ведення грального бізнесу в країні.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський має намір відновити роботу казино в Україні.

15 травня 2009 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу на території населених пунктів України.

У грудні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що міліція протягом десяти днів ліквідує всі підпільні гральні заклади в Україні, однак станом на серпень 2019 року так і не зробив цього.

Багато підпільних закладів продовжують працювати дотепер.

У липні силовики затримали начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві, який вимагав гроші від представників грального бізнесу.

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