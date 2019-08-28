Для порятунку України необхідна націоналізація державотворчих підприємств - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що держава має націоналізувати великі державотворчі підприємства та підприємства "з поганою екологією".

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.нet.

За словами олігарха, його зараз "не цікавлять ніякі активи".

"Я хочу зараз одне - щоб тарифи знизилися в країні, це врятує економіку і дозволить зберегти людей від виїзду. Тому що якщо цього не буде, тоді нам капець. Нам як країні - це в широкому сенсі.

Всі скажуть, що якщо при його багатстві він так говорить, то що робити нам, бідним людям? Я більше можу сказати: якщо для того, щоб Україна вижила, треба стати не те, що соціал-демократом, а комуністом, то я теж на це готовий. Я готовий все здати і стати, скажімо, простим директором заводу, як було у більшовиків при НЕПі (НЕП - нова економічна політика, що проводилася в Радянській Росії і СРСР в 1920-ті роки - ред.)", - зазначив він.

"Для порятунку України необхідна загальна націоналізація великих державотворчих підприємств плюс націоналізація розробки надр землі. У кількох галузях нам потрібен державний капіталізм", - додав Коломойський.

Відповідаючи на питання, чи підтримує він кримінальну справу СБУ щодо "АрселорМітал Кривий Ріг", олігарх сказав: "Я не просто підтримую, я вважаю, що потрібно відбирати підприємства, де погана екологія, віддавати державі і займатися очищенням.

При Радянському Союзі з цим боролися, там якщо ти не зробив чогось, то за хабар відкупитися було не можна".