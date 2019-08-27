У всьому світі зростає попит на "зелену" енергію - ООН

У світі спостерігається зростання попиту на поновлювані джерела енергії і їх використання, і найбільше - в області виробництва електроенергії.

Про це з посиланням на сайт ООН повідомляє enkorr.

При цьому експерти прогнозують подальше збільшення частки "чистих" джерел енергії в енергетичному балансі.

"У 2018 році зростання поновлюваних джерел енергії становить понад 4%, на їхню частку припала приблизно чверть зростання загального попиту на первинну енергію. В області електроенергії частка "чистих" джерел зросла на 45% ", - зазначається у доповіді генерального секретаря ООН про тенденції в області сировинних товарів.

Перехід на поновлювані джерела енергії вкрай важливий, адже дозволяє скоротити частку викопного палива, використання якого призводить до збільшення викидів парникових газів. Як відомо, концентрація вуглецю в атмосфері викликає глобальне потепління, яке призводить до змін клімату.

Експерти пояснюють стрімке зростання поновлюваних джерел енергії, головним чином, зниженням вартості фотоелектричної сонячної енергії та енергії вітру. Важливу роль відіграє і політика приватних компаній у сфері закупівель та інвестицій.

"У 2018 році обсяг корпоративного використання поновлюваних джерел енергії збільшився більш ніж у два рази. За розрахунками, темпи їх поширення будуть найвищими у порівнянні з іншими видами палива, такими як природний газ і вугілля", - зазначає джерело.

Згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, за наступні п'ять років частка поновлюваних джерел енергії збільшиться на 20%, і буде становити у 2023 році 12,4%, а в області виробництва електроенергії 70%. Лідируючі позиції займатиме фотоелектрична сонячна енергія, а також енергія вітру, гідро- і біоенергія.

Нагадаємо, що станом на червень-2019 Україна збільшила кількість потужностей альтернативної енергії у 6 разів.