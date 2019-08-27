ТЦ "Арена Сіті" продає офісне приміщення та готельні номери за 65 мільйонів
Нежитлове приміщення у київському торгово-офісному центрі "Арена Сіті" площею 976,3 квадратних метрів виставили на аукціон, початкова ціна лоту - 65 мільйонів гривень без ПДВ.
Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.
Зазначається, що аукціон стартував 27 серпня о 16:57, пропозиції прийматимуть до 20:00 29 вересня, аукціон проведуть 30 вересня о 13:53. Розмір мінімального кроку підвищення ціни - 1% (650 тисяч гривень).
На аукціон виставили нежитлове приміщення за адресою Київ, вул. Велика Васильківська 5 (приміщення 16), загальна площа - 976,3 квадратних метрів, (3 поверх "АРЕНА СІТІ").
Нежитлове приміщення, яке продається, складається з двох частин: офісна кабінетна (загальна площа 480 кв.м) та 26 автономних номерів готелю (496,3 кв.м).
Нагадаємо:
У квітні повідомлялось, що київський торгово-офісний центр "Арена Сіті" проданий структурам Сергія Тігіпка. Продавцем виступила Group DF Дмитра Фірташа.
Структури Фірташа хотіли виручити за центр близько 20 млн доларів, але сума угоди становила близько 13-15 млн доларів.
Економічна правда
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