Міноборони втретє поспіль оголошує тендер на дизпаливо

Міністерство оборони втретє за останні півтора місяці оголошує закупівлю 28,22 тисячі тонн дизельного палива з поставкою протягом 30-120 днів.

Про це із посиланням на дані в системі ProZorro повідомляє enkorr.

Два попередні рази тендер на вказаний обсяг оголошувався 6 і 22 лютого. Однак обидва рази закупівлі не відбулися через відсутність заявок від постачальників.

Якщо раніше Міністерство оборони проводило закупівлю 28,22 тис. тонн ДП одним лотом, то в умовах нового тендера воно розбило цей обсяг на чотири лоти на: 5,3 тис. т, 6,41 тис. т, 6,72 тис. т і 9,79 тис. т.

"Очікувана (гранична) ціна закупівлі була піднята на 3,7% або 1026 грн/т, якщо порівнювати з ціною двох попередніх тендерів. Тепер вона встановлена ​​на рівні 28407 грн/т, що на 5,4% або на 1460 грн/т вище середньоринкової ціни ДТ на момент оголошення тендера (18 березня), за даними "Консалтингової групи А-95", — йдеться у повідомленні .

Також зазначається, що оборонне відомство закуповує паливо з доставкою до своїх військових частин.

Нагадаємо, що в 2016-2017 роках "Трейд Коммодіті" було одним із найбільших постачальників пального Міністерству оборони, доки НАБУ не розпочало розслідувати розтрату військовими 149 млн гривень при закупівлі пального у цієї фірми.