На під’їздах до Києва запустять 6 пунктів для зважування вантажівок

"Укравтодор" у жовтні запустить перші 6 пунктів для зважування автомобілів Weight-in-Motion на під'їздах до Києва, всього у планах встановити до 100 таких пунктів.

Про це розповів виконуючий обов'язки глави "Укравтодору" Славомир Новак у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У жовтні ми плануємо запустити в роботу перші шість пунктів Weight-in-Motion на під'їздах до Києва. Це пілотний проект, який ми фінансуємо за рахунок коштів МФО. На його реалізацію ми отримали близько 7 млн ​​євро від Міжнародного банку реконструкції та розвитку", - повідомив Новак.

Він також зазначив, що "Укравтодор" не планує передавати системи WіM "Укртрансбезпеці".

"Це наша зона відповідальності. У контракті на роботу по монтажу системи ми прописали, що виконавець цих робіт буде також виконувати функцію щодо утримання цих комплексів. Моя мета - до кінця року підготувати програму по встановленню до 100 таких пунктів, насамперед - на щойно відремонтованих дорогах України", - підкреслив в. о. глави "Укравтодору".

Він також вважає, що водії перевантажених фур будуть намагатися об'їжджати такі комплекси.

"І це вже питання до Нацполіції та інших служб - як цього не допустити. І у нас є повне взаєморозуміння з Нацполіцією у даному питанні", - зазначив він.

Водночас, за словами Новака, щоб система WiM змогла повноцінно запрацювати на українських дорогах, потрібно внести зміни до законодавства, які дозволять "Укравтодору" в автоматичному режимі штрафувати перевантажені фури.

"Саме для цього ми і запускаємо наш пілотний проект, щоб показати його результати і переконати політиків, що ці зміни в законодавстві необхідні", - заявив в. о. глави відомства.

Як повідомлялося, раніше канадські International Road Dynamics Inc. і Quarterhill Inc. спільно з українськими компаніями SEA Electronics і "Автомагістраль-Південь" домовилися про постачання "Укравтодору" 12 комплексів зважування в русі загальною вартістю 6,4 млн дол, включаючи роботи з установки.

WiM - сучасна інтелектуальна система вагового контролю. Встановлюється над дорогою і передбачає цілодобовий контроль, автоматичну фіксацію, максимальну автономність і мінімальне втручання людини.

Система розраховує габарити кожного проїжджаючого автомобіля, фіксує номерні знаки, що дозволяє ідентифікувати вантажний автомобіль і його власника у державній базі даних.

Одночасно система датчиків фіксує швидкість, розміри авто, загальну масу, навантаження на вісь і колеса. Комп'ютер обробляє дані без втручання людини і порівнює з нормативами. У разі виявлення будь-яких порушень система автоматично формує штраф і відправляє водієві вимогу зупинитися.

Водій перевантаженої фури повинен буде прямувати до спеціального пункту для розвантаження.

Якщо водій відмовляється виконати вимогу, інформація про машину-порушника направляється найближчій патрульній машині.

Нагадаємо, що перші дві такі системи встановлять на під'їздах до Києва до 30 серпня.