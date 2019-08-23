На під’їздах до Києва встановлять два майданчики для зважування авто

До 30 серпня в рамках пілотного проекту на під’їздах до Києва встановлять два майданчики для автоматичного зважування автомобілів у русі Weight-in-Motion.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.

"Два з шести майданчиків для автоматичного зважування в русі на дорозі М-06 будуть встановлені з 26 по 30 серпня", - зазначили у компанії.

Роботи стартують ввечері на автодорозі М-06 Київ-Чоп у напрямку з Києва до Житомира, на комплексах WIM 1 (Києво-Святошинський район, с.Капітанівка) та WIM 2 (Макарівський район, Макарів смт.Калинівка).

Загалом на під’їздах до столиці планується встановити шість таких майданчиків: на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07, про що повідомлялося ще торік.

Як зазначили у "Укравтодорі", за два-три роки цей проект планується розширити на територію всієї країни.

За словами керівника Держагентства автомобільних доріг Cлавоміра Новака, цей проект відкриває "нову еру функціонування дорожньої інфраструктури України".

"Адже за допомогою сучасних технічних заходів ми підвищимо безпеку дорожнього руху, забезпечимо збереження автомобільних доріг від руйнування і дозволимо отримувати достовірну ситуацію про інтенсивність руху для планування ремонтно-будівельних робіт", - зазначив він.

Більше інформації на карті пілотного проєкту WIM за посиланням.

Нагадаємо:

Про плани запустити в Україні автоматичну систему зважування в русі говорили ще у минулому році.

Зокрема, у липні 2018 року повідомлялося, що Держагентство автомобільних доріг оголосило тендер на проектування, постачання і монтаж шести майданчиків зважування у русі на дорогах навколо Києва.

Також повідомлялося, що після повного завершенню тендерної процедури система буде встановлена впродовж чотирьох-восьми місяців.

Економічна правда