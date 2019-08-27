Депутати обіцяють прийняти закон про "спліт" одним з перших

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики в числі перших у фінансовій сфері подасть на розгляд Верховної Ради у другому читанні законопроект про так званий "спліт".

Про це повідомив претендент на керівника комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ще один законопроект (серед перших - ред) - "спліт". Деякі його прийняття не хочуть, але ми все одно його підтримаємо. І не тому що Міжнародний валютний фонд згоден, це вторинне. Тому що діяльність комісії фінансових послуг абсолютно неефективна. Це визнають усі", - сказав він.

"... У питанні "спліта" ми наполягаємо на реформуванні органу, який не регулює, а робить вигляд, що регулює дуже важливі для країни відносини. І запропонована реформа нам видається дуже вдалим варіантом", - додав він.

Нагадуємо:

Верховна Рада 7 липня 2016 року підтримала в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Документом передбачається поділ, або "спліт", функцій Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг.

Зокрема, нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових і факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейде до Нацбанку, а Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку здійснюватиме регулювання недержавних фондів: пенсійних, фінансування будівництва, операцій з нерухомістю.

"Спліт" згадується і в чинній програмі розширеного фінансування МВФ.

Верховна Рада 22 листопада 2018 року мала розглянути проект закону у другому читанні, але не дійшла до нього.