США і Китай відновлять торгові переговори

США і Китай дуже скоро відновлять торгові переговори щодо зниження торгових мит.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє видання BBC.

"Китай дзвонив вчора ввечері ... сказав, давайте повернемося до столу. Так що ми повернемося до столу", - сказав він.

У п'ятницю, 23 серпня, Трамп різко підвищив тарифи на мільярди доларів китайського імпорту у відповідь на нові мита з Пекіна.

Китай поки не коментує, але раніше закликав до "спокою" для вирішення спору.

На вихідних Трамп розіслав суперечливі повідомлення, в яких висловив жаль із приводу останніх тарифів тільки для того, щоб Білий дім відкликав свої коментарі в неділю, зазначає видання.

Однак на саміті G7 в Біарріці в понеділок, 26 серпня, він сказав, що китайські чиновники зробили два "дуже, дуже хороших дзвінка" у неділю ввечері, і що Пекін хотів "укласти угоду".

Припускаючи, що його тиск повернув китайців за стіл переговорів, він додав: "Вони відчувають себе дуже болісно, але розуміють, що це правильно".

"Ми збираємося розпочати переговори найближчим часом ... але я думаю, що ми укладемо угоду", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що вранці 26 серпня японські акції впали більш як на 2%. При цьому пов'язані з Китаєм фірми лідирують у збитках після нової ескалації торгової війни між Китаєм і США.

Економічна правда