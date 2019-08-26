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Фондовий ринок Азії різко впав на тлі торгової війни між Китаєм і США

Понеділок, 26 серпня 2019, 11:00

Японські акції впали більш ніж на 2%, причому пов'язані з Китаєм фірми лідирують у збитках після нової ескалації торгової війни між Китаєм і США.

Про це 26 серпня повідомляє Reuters.

Так, ключовий індекс Nikkei, який відображає динаміку котирувань акцій 225 провідних компаній Японії, впав на 2,6% - до позначки 20 173,76, найнижчого рівня з 6 серпня.

"Цікаво, як довго ці торгові тарифи по обидва боки можуть продовжувати рости і рости, перш ніж вони почнуть змушувати економіку і фондовий ринок падати і падати", - сказав головний фінансовий економіст MUFG Union Bank Кріс Рупкі. І додав, що "інвесторам набридло і хочеться піти".

Нагадаємо, раніше Китай ввів тарифи на імпорт із США близько 75 млрд дол, включаючи деякі сільськогосподарські продукти, сиру нафту і малі літаки.

Пізніше президент США Дональд Трамп наклав додаткові 5% мита на 550 млрд дол на цільові китайські товари в ході останньої ескалації відносин між найбільшими економіками світу.

Як повідомлялося, 6 серпня ринок акцій США пережив найбільше падіння з початку року.

Економічна правда

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Китай США торгівля

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