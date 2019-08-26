Імпорт картоплі з Білорусі збив ціни в Україні

Імпорт картоплі з Білорусі та початок збирання в господарствах населення збили ціни в Україні.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що в кінці попереднього тижня ціни на українську картоплю ще були найвищими в регіоні. Однак до кінця доби 26 серпня ціни в Україні вже були нижче, ніж у сусідній Польщі.

Серед факторів, які привели до тиску на ціни, аналітики назвали зростання пропозиції продукції на ринку і прибирання картоплі населенням.

"Різниця в ціні на картоплю в Україні та Білорусі на попередньому тижні була достатньою для активізації поставок на українській ринок продукції з сусідньої країни, що призвело до зростання пропозиції продукції на ринку і почало тиснути на ціни", - зазначили аналітики.

Окрім того, населення традиційно збирає картоплю під час національних свят, що також призвело до різкого зростання пропозиції картоплі на ринку.

Також, зазначають аналітики, великі покупці картоплі у вихідні переважно відпочивали, що і призвело до істотного перевищення пропозиції над попитом на оптових ринках.

"У середньому картопля подешевшала на 2-2,5 грн за період свят, що стало найбільш різким зниженням цін у цьому сезоні", - підкреслили експерти.

Водночас рівень цін на картоплю як і раніше залишається дуже високим.

У минулому році в цей же час ціни на нього в Україні, Росії, Білорусі та Польщі були практично однаковими - близько 14-15 центів США за кг. Наразі подібний рівень цін є тільки на ринку Російської Федерації - там картопля продається за ціною 16-18 центів США за кг.

В Україні та Польщі ціни майже вдвічі вищі, ніж роком раніше, а в Білорусі - на 30-40% вищі, ніж роком раніше.

За інформацією EastFruit, врожайність картоплі в господарствах населення багатьох регіонів країни в цьому році буде порівняно низькою в силу несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, що в кінці травня-2019 ціни на молоду картоплю впали до найнижчого за 3 роки рівня.

Економічна правда