Газопровід "Північний потік-2" завершено на три чверті

На дні Балтійського моря у водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини укладено 1855 кілометрів газопроводу "Північний потік 2".

Про це повідомляє прес-служба компанії Nord Stream 2 AG.

"Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальній чверті газопроводу", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляється, будівництво обох ниток газопроводу повністю завершено у територіальних водах Німеччини і Фінляндії.

Триває прокладення труб у територіальних водах Росії.

Будівельні роботи на берегових ділянках у Німеччині та Росії знаходяться на просунутому етапі, резюмували у прес-службі.

Нагадаємо:

У Єврокомісії в квітні заявляли, що газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще кілька років.

У липні Nord Stream 2 подав до Суду ЄС через нові газові правила.

Економічна правда