Газопровід "Північний потік-2" завершено на три чверті
На дні Балтійського моря у водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини укладено 1855 кілометрів газопроводу "Північний потік 2".
Про це повідомляє прес-служба компанії Nord Stream 2 AG.
"Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальній чверті газопроводу", - зазначається у повідомленні.
Як повідомляється, будівництво обох ниток газопроводу повністю завершено у територіальних водах Німеччини і Фінляндії.
Триває прокладення труб у територіальних водах Росії.
Будівельні роботи на берегових ділянках у Німеччині та Росії знаходяться на просунутому етапі, резюмували у прес-службі.
Нагадаємо:
У Єврокомісії в квітні заявляли, що газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще кілька років.
У липні Nord Stream 2 подав до Суду ЄС через нові газові правила.
Економічна правда
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