Nord Stream 2 подав до Суду ЄС через нові газові правила

Компанія Nord Stream 2 AG подала позов до Суду Європейського Союзу в Люксембурзі з проханням про скасування поправки до Газової директиви (частина Третього енергопакету ЄС).

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії, що базується в Швейцарії.

"Поправки явно розробили й ухвалили з метою створити несприятливі і шкідливі для реалізації проекту умови", - вважають у компанії, яка є розробником газопроводу "Північний потік-2".

У Nord Stream 2 назвали поправки "очевидною дискримінацією окремого комерційного проекту".

Як заявив Маттіас Варніг, виконавчий директор Nord Stream 2 AG, ці заходи також підривають здатність внутрішнього ринку ЄС залучати інвестиції.

Компанія залишає за собою право продовжувати арбітражний розгляд в рамках договору до Енергетичної хартії.

Нагадаємо, ЄС ухвалив оновлену Газову директиву, яка також буде застосовуватися до трубопроводів з третіх країн, таких як "Північний потік-2" російського "Газпрому".

Оскільки видобуток і транспортування газу не можуть перебувати під контролем однієї компанії, "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС, і відкрити використання трубопроводу для третіх сторін. Це може мати великі економічні наслідки для Nord Stream 2. Конкурентні тарифи на транспортування газу встановлюватиме німецький регулятор.

Відповідно до директиви, нові трубопроводи можуть бути предметом винятків, але вони повинні бути схвалені Європейською комісією і підлягати суворим умовам.

Nord Stream 2 стверджує, що має право на виняток, що застосовується до трубопроводів, які вже "завершені".

У Єврокомісії у квітні заявляли, що газопровід "Північний потік-2" не запрацює ще декілька років.