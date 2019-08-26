Трудові мігранти з України все частіше інвестують у нерухомість

Трудові мігранти з України все частіше інвестують зароблені за кордоном гроші у нерухомість на батьківщині.

Про це повідомляє видання Financial Times.

На сьогоднішній день левова частка заробітчан виїжджає на роботу в Польщу. Переважно це мешканці західних регіонів України, розміщених навколо Львова, де проживає близько 1 мільйона осіб.

У 2018 році заробітчани відправили додому рекордні 14,4 мільярда доларів за допомогою банківських переказів. Однак через недовіру до місцевих банків вони все частіше інвестують в інші активи - переважно в нерухомість.

У результаті навколо Львова ростуть багатоповерхові житлові комплекси, і забудовники говорять, що трудові мігранти є одними з їхніх найбільших клієнтів.

"Я купив абсолютно нову квартиру в минулому році, заплативши 42 тисячі доларів готівкою", - сказав 27-річний Сергій, перед тим як сісти на автобус, що курсує зі Львова до Варшави.

Протягом майже трьох років він заробляв 1500 доларів на місяць, готуючи в польському ресторані, - це майже в три рази більше, ніж платять місцеві заклади.

Окрім заробітчан із західної частини країни, все частіше на заробітки за кордон виїжджають жителі східної і південної України.

Глава Fundacja Nasz Wybor, варшавського фонду підтримки українців в Польщі, підтвердив це.

"Відсоток прибуваючих сюди зі східної та південної України збільшився. Раніше це були в основному західні українці. Зазвичай вони ходять туди-сюди (через кордон - ред.) ", - сказав він.

На околиці Миколаєва, міста з населенням 14 тис. осіб на заході України, де покоління росли в традиційних одноповерхових будинках, будується безліч нових розкішних об'єктів. Місцевий житель Роман Федоров підрахував, що половина з них фінансується трудовими мігрантами.

"Це Італія ... Ця жінка багато років працювала в Італії, щоб утримувати свою сім'ю, а потім вийшла заміж за італійця, і близько п'яти років тому цей будинок почали будувати", - сказав він, вказуючи на веліку віллу з колонами біля входу.

І продовжив: "Цей - будує молода пара, яка працює у Франції. А власники цього будинку заробляють гроші в Чеській Республіці. Ще один он там - вони роками працювали в Росії, але тепер їдуть у Європу на роботу, щоб закінчити будинок. Перший на вулиці побудований за гроші, зароблені в Польщі".

Деякі жителі не хочуть спілкуватися з журналістами, тому що бояться привернути увагу податкової інспекції до своїх закордонних доходам, зазначив він.

Серед переваг роботи за кордоном, - отриманий досвід.

"Досвід має дуже важливий освітній ефект, який підвищує продуктивність працівників, які повертаються", - підкреслив аналітик Investment Capital Ukraine Михайло Демків.

Цю точку зору підтримують і українські робітники.

Повернувшись на околицю Миколаєва, будівельники, найняті для зведення цегляних колон для нового будинку, обмірковують, як повернутися до Польщі. Обидва закінчують будувати нові сімейні будинки.

"Добре, що (трудові мігранти - ред.) повертають ці гроші і будують ці будинки, оскільки це створює робочі місця, але нам платять у кілька разів більше за цю роботу в Польщі", - сказав Роман.

Його колега Ігор, який нещодавно працював на польській вугільній шахті, додав: "Я чекаю нового запрошення знову працювати в Польщі".

Незважаючи на позитивні, є також негативні наслідки робочої міграції- як економічні, так і соціальні - заявило Мінсоцполітики України. Так міністерство посилається на брак робочої сили всередині країни і приплив твердої валюти.

Окрім того, інтеграція з ЄС, включаючи ринок праці, створює тиск на підвищення зарплат, зазначив керуючий партнер Western Ukrainian Management Consulting Андрій Бейзік.

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Економічна правда