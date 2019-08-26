Єдиний спосіб подолати бідність в Україні - заощаджувати

Україні, яка є найбіднішою у Європі, для подолання бідності необхідне економічне зростання від 7% річних протягом не менш як 20 років.

Про це йдеться у публікації Економічної правди.

"Для економічного зростання необхідні фінансові ресурси — інвестиції обсягом хоча б 27-35% від ВВП", - зазначається у публікації.

При чому головне джерело інвестицій — внутрішні заощадження.

Середній рівень заощаджень для країн із низькими й середніми доходами становить 31%, для країн із високими доходами — 23%.

"Бідні заощаджують більше, ніж багаті, хоча це здається розривом шаблону", - підкреслює автор.

У 2017 році в Україні валові заощадження, тобто заощадження населення, підприємств та держави, становили 13% до ВВП (тут і далі дані Світового банку).

Якщо визначити мінімальний рівень заощаджень, який дає можливість зростання хоч трохи вище середнього світового, 27% до ВВП, то за останні 20 років тільки три роки (2002-2004) Україна мала заощадження вище цього рівня, тому що тоді склалися винятково сприятливі для країни умови на світовому ринку.

"Однак для подолання бідності високий рівень заощаджень — 27% і вище — повинен бути не протягом року або трьох, а 20-30 років поспіль" - зазначається у матеріалі.

Тому потрібне усвідомлення того, що низький рівень заощаджень навіки консервує бідність країни.

За майже 30 років незалежності жоден уряд України не ставив за мету накопичення заощаджень для їх використання на інвестиційні цілі. Проте заощадження є винятково результатом поведінки населення і підприємств, яка повинна керуватися економічною політикою держави.

"Якщо Україна хоче подолати бідність і стати до лав розвинутих країн, вона мусить розробити і втілити таку економічну політику, яка мінімум удвічі збільшить рівень заощаджень і спрямує їх на інвестиції в реальний сектор економіки", - резюмував автор.

І додав, що нова українська влада жодного разу не висловлювала такі наміри.

Читайте детальніше у публікації: Країна проїдання. Чому влада не стимулює українців заощаджувати?

Як зазначалося, один із викликів для української влади — бідність громадян. На різні види допомоги держава витрачає мільярди. Читайте про це детальніше: Бідні українці "з'їдають" 20% ВВП. Чому ці кошти не допомогають?

Економічна правда