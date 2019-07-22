Бідні українці "з'їдають" 20% ВВП. Чому ці кошти не допомогають?

По разным оценкам, в последние годы реальный уровень бедности в Украине колебался в пределах 30-50%.

Колебания эти происходили вследствие изменения курса гривни, повышения пенсий, соцстандартов, минимальной зарплаты.

Однако в целом уровень бедности для европейской страны — на аномально высоком уровне.

Среди очевидных причин — высокий уровень перераспределения ВВП через бюджет, который отнимает у бизнеса возможности для развития и создания рабочих мест. Этот уровень обусловлен не только и не столько военными действиями, он оставался высоким и в спокойные годы.

Основная причина — громадные социальные расходы государства, на которые уходит около 20% ВВП. То есть доходы бизнеса и населения перераспределяются в пользу малоимущих соотечественников, количество которых не сокращается, а расслоение доходов между беднейшим и богатым населением только растет.

Вероятно, дело не в количестве денег, а в механизмах их распределения.

В чем наше отличие от Швеции и некоторых других стран, которые также активно перераспределяют доходы бизнеса через бюджет? Уровень бедности в Швеции колеблется в пределах 0,2-0,9%. Это, в основном, еще не занятые иммигранты или люди, не работающие по внутренним убеждениям.

Разница между нашими странами — в идеологии расходования социальной корзины. В Украине более 90% социальной помощи государства расходуется на прямые выплаты уязвимым категориям населения, количество которых растет.

В Швеции социальная политика имеет два вектора: прямые выплаты, льготы, субсидии, направленные на сглаживание разницы в доходах, и обеспечение максимального уровня занятости трудоспособного населения. В результате уровень безработицы в этой стране редко поднимается выше 2%.

Бедные люди в Украине очень разные. Многие работают на условиях полной или частичной занятости, но заработанного для нормальной жизни не хватает. Они получают субсидии и иногда — помощь как малообеспеченные. У большинства есть дополнительные источники дохода, о которых государство не знает.

Другая категория малообеспеченных — занятые в неофициальном секторе экономики и профессиональные безработные. В глазах государства эти люди совсем обездолены, ибо не имеют другого дохода, кроме социальной помощи.

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Выстроенная у нас система перераспределения общественного дохода приводит к тому, что официально работающая экономика вынуждена отдавать часть заработка в виде налогов для дотирования указанных выше категорий сограждан.

Последние несколько лет я участвовала в создании государственного инкубатора для развития предпринимателей, реализуя проект Минсоцполитики и Мирового банка "Рука допомоги" в Харьковской, Полтавской и Львовской областях.

Цель проекта — поиск и апробация эффективных механизмов возвращения на рынок труда долговременных безработных, утративших мотивацию к работе. Позже целевую категорию дополнили вынужденные переселенцы, которым оказалось нелегко на новом месте занять достойные позиции на рынке труда.

Кроме традиционной помощи в трудоустройстве и организации общественных работ проект впервые в Украине применил механизм беспроцентного кредитования на покупку оборудования и материалов для создания бизнеса.

Возвращать нужно только разницу между суммой кредита и уплаченными за три года налогами. Если сумма уплаченных налогов превысила сумму кредита, или если предприниматель в первый год трудоустроил двух переселенцев, участников АТО, членов малообеспеченной семьи на два года, кредит возвращать не нужно.

Сумма беспроцентной помощи в среднем составляла 64-70 тыс грн. Не очень много, но оказалось, что и за эти деньги можно создать успешный бизнес.

Несмотря на множество опасений, проект полностью удался. Предложенный новаторский механизм оказался исключительно эффективным. Мы увидели, что "Рука допомоги" способна стать тем самым недостающим крылом украинской социальной политики, без которого она не может эффективно работать.

На старте проекта мы говорили друг другу, что если через год после открытия хотя бы половина бизнесов вчерашних безработных будет работать, это следует расценивать как успех. Такую же статистику демонстрируют обычные мелкие предприниматели, половина из которых в течение года закрывает бизнес.

Реальность ошеломила: спустя почти два года работы проекта закрылось лишь три предприятия или меньше 2% от общей численности. Огромную роль сыграли совместная подготовка и защита бизнес-плана, постоянное консультирование участников проекта и помощь в решении административных проблем.

Арифметика пилотного проекта тоже впечатляет. Средний размер финансирования по каждому бизнесу составил 70 тыс грн — почти столько же, сколько усредненная годовая помощь государства малообеспеченной семье.

Большинство участников проекта работает по второй группе единого налога.

Были, конечно, и "первогруппники", но зато есть и такие, кто уже перешел на общую систему налогообложения. В среднем каждый из них платит государству в месяц чуть больше 1 700 грн — единый налог и минимальный соцвзнос. Это если нет наемных работников, а у многих они уже появились.

Получается, что максимум за три с половиной года государство вернет все потраченные на начинающего предпринимателя деньги в виде налогов. При этом семье такого человека уже не нужно платить пособие и часто — субсидию.

Интегральная оценка показывает окупаемость государственных инвестиций в среднем за год с небольшим. Это же Клондайк для государства!

В кратчайшие сроки, за три-четыре года, из нынешних иждивенцев, имеющих потенциал к предпринимательству, можно получить тысячи налогоплательщиков, которые не уедут из Украины на заработки, поскольку здесь их бизнес.

А решение проблемы безработицы? А общее повышение уровня благосостояния и рост покупательской активности? Хотя бизнесы у всех разные, доходы большинства наших предпринимателей колеблются в пределах 20-60 тыс грн в месяц, это очень достойный уровень. К тому же, люди заинтересованы в уплате налогов, поскольку это напрямую связано с суммой возврата кредита.

Хотелось бы, конечно, представить себя в роли первооткрывателя такого чудесного механизма, но он известен давно. Почему же Украина, где система социальной помощи населению хромает на обе ноги, игнорирует эффективно работающий инструмент и не раскрывает бизнес-потенциал тысяч граждан?

Пилотный проект завершен, и все его участники опасаются, что уникальный опыт будет годами пылиться у какого-нибудь чиновника. А ведь проект прямо сейчас можно масштабировать на всю Украину, тем более, что после успеха пилотной стадии проекта от желающих стать его участниками нет отбоя.

Я наблюдала все этапы становления будущих предпринимателей: недоверие, заинтересованность, страх оказаться обманутым, лихорадочная работа с документами, самоотверженная работа на себя, не оставляющая места страхам. Вот несколько примеров людей, которые взяли свою судьбу в собственные руки.

Ольга Онуляк, молодая женщина из городка Сколе на Львовщине. Вместе с мужем Игорем реализовала с помощью проекта давнюю мечту: открыла в шеститысячном городке первую пиццерию. Открыла прямо на своем подворье, построив помещение вокруг большой дровяной печи, ее единственного актива.

Оля — человек-ракета, после старта своего бизнеса она обнаружила в себе неисчерпаемые запасы энергии. Сейчас она самый известный ресторатор в своем городке. Ее пиццерия OlliО уже обслуживает не только горожан, заказы начинают поступать и от горнолыжных курортов, расположенных поблизости.

Доход пиццерии уже превысил 100 тыс грн в месяц. В планах Ольги и Игоря — расширение бизнеса и продуктовой линейки. Я уверена, что все у них будет хорошо. Иначе и быть не может, когда человек любит свое дело, а за благодарность клиента готов бороться не меньше, чем за деньги.

Сергей Ходис, столяр из села Нелюбовка Полтавской области, специализируется на изготовлении беседок и садовой мебели. Участие в проекте позволило главе многодетной семьи купить полный набор нового немецкого оборудования за 64 тыс грн. После этого объемы продаж выросли как минимум в три раза.

Средний доход превышает 25 тыс грн в месяц. Мебель Сергей делает у себя на подворье, продает через страницу в Facebook, куда выкладывает фото работ.

Говорит, что в последнее время много заказывают из других регионов — Львова, Одессы, Киева, Херсона. Самое главное — он сам себе хозяин: занимается любимым делом и, как говорит, получил уверенность в завтрашнем дне.

Это лишь две истории из почти 240, которые смогли начаться благодаря пилотному проекту "Рука допомоги". Потенциал в масштабах Украины, по скромным подсчетам, — 30-50 тыс новых предпринимателей, десятки миллионов гривень налогов, десятки тысяч дополнительных рабочих мест.

Альтернатива — дальнейшее увеличение многомиллиардных бюджетных ассигнований на выплату помощи малообеспеченным, пособий по безработице, коммунальных субсидий. Что выберет государство?