Від'ємні ставки в Європі породили "порочне коло" для банків — ЗМІ

Зниження прибутковості облігацій в Європі до глибоко негативних значень ставить банки перед дилемою.

Про це пише Bloomberg.

За відсутності достатньої віддачі на ринках інвестори починають розміщувати більше коштів у банках, які через негативні процентні ставки змушені платити за зберігання грошей в центробанках, але хочуть уникнути перенесення цих витрат на клієнтів.

Необхідність хеджування таких витрат може підігріти попит на процентні свопи, приводячи до ще більшого зниження прибутковості облігацій і створюючи замкнуте коло.

"Якщо банки вирішать, що правильною відповіддю на політику глибоко негативних процентних ставок є нарощування структурних хеджів, можуть виникнути набагато масштабніші потоки", - написали в огляді стратеги NatWest Markets.

Банківські ризик-менеджери повинні "детально обговорювати це", оскільки імовірний шлях процентних ставок ще глибше в зону від'ємних значень.

В умовах зниження прибутковостей таке керування активами і пасивами набуває поширення повсюдно.

Як правило, до нього вдаються пенсійні фонди і страхові компанії, але в Європі воно властиво банкам, і їх операції зі свопами могли, в свою чергу, сприяти зростанню ринку облігацій, кажуть деякі з найбільших кредитних організацій регіону.

BNP Paribas SA відзначає відчутне зростання числа банків, які прагнуть захеджувати свої депозити напередодні очікуваних в наступному місяці монетарних стимулів Європейського центробанку.

За оцінкою BNP, кожне зниження ставки за депозитами, яка зараз становить -0,4%, на 10 базисних пунктів буде коштувати банкам близько 1,7 мільярда євро, і це означає, що попит на захист буде рости.

Нагадуємо:

Прибутковість 30-річних держоблігацій Німеччини 2 серпня вперше опустилася нижче нульового рівня на побоюваннях ескалації торгового конфлікту між США і Китаєм.

Таким чином, тепер негативну прибутковість мають всі державні бонди Німеччини, з усіма термінами погашення.