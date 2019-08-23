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Аваков підтримав ліквідацію економічного департаменту Нацполіції

П'ятниця, 23 серпня 2019, 16:46

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що прийнято рішення про ліквідацію департменту захисту економіки Нацполіції.

Про це він сказав під час колегії МВС.

"На сьогодні в державі гостро стоїть питання створення єдиного органу, який буде опікуватися боротьбою з фінансовими та економічними злочинами – Служби фінансових розслідувань.

Сьогодні (23 серпня - ред.) буде відповідна нарада в РНБО. Ми повинні зробити перші кроки", - зазначив Аваков.

За його словами, "професіонали, які працювали в цьому департаменті, будуть працювати й далі".

Нагадаємо:

Законопроект про створення Служби фінансових розслідувань, розроблений Мінфіном у 2016 році, винесуть на розгляд Верховної Ради.

Законопроект про Службу фінансових розслідувань був розроблений Мінфіном на чолі з Данилюком за участю західних партнерів і Міжнародного валютного фонду.

Він передбачає створення нового органу, який візьме на себе функції податкової міліції та економічних підрозділів Служби безпеки і Нацполіціі. Підчинятися СФР, згідно з документом, повинна Мінфіну.

Економічна правда

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РНБО Аваков МВС

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