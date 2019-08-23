Аваков підтримав ліквідацію економічного департаменту Нацполіції
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що прийнято рішення про ліквідацію департменту захисту економіки Нацполіції.
Про це він сказав під час колегії МВС.
"На сьогодні в державі гостро стоїть питання створення єдиного органу, який буде опікуватися боротьбою з фінансовими та економічними злочинами – Служби фінансових розслідувань.
Сьогодні (23 серпня - ред.) буде відповідна нарада в РНБО. Ми повинні зробити перші кроки", - зазначив Аваков.
За його словами, "професіонали, які працювали в цьому департаменті, будуть працювати й далі".
Нагадаємо:
Законопроект про створення Служби фінансових розслідувань, розроблений Мінфіном у 2016 році, винесуть на розгляд Верховної Ради.
Законопроект про Службу фінансових розслідувань був розроблений Мінфіном на чолі з Данилюком за участю західних партнерів і Міжнародного валютного фонду.
Він передбачає створення нового органу, який візьме на себе функції податкової міліції та економічних підрозділів Служби безпеки і Нацполіціі. Підчинятися СФР, згідно з документом, повинна Мінфіну.
Економічна правда
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