Для боротьби з корупцією у будівництві створять е-кабінет забудовника
Аби побороти корупцію у будівництві, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ запустить електронний кабінет забудовника і забезпечить прозорий розгляд дозвільних документів.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Як зазначили у міністерстві, зробити це планують "уже найближчим часом".
Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе розповів, що найбільші корупційні ризики існують при видачі дозволів Державною архітектурно-будівельною інспекцією (ДАБІ).
"Тому найперше що потрібно – впровадження ефективного електронного кабінету забудовника. Це дасть можливість швидко та зручно отримувати дозвільні документи у будівництві", - підкреслив він.
Окрім того, для "зведення до нуля необґрунтованих відмов" планується втілити відкритий і прозорий розгляд дозволів.
"Скажімо, замовник подає документи, отримує відмову і не розуміє чому, у чому проблема, над чим потрібно працювати. Тому необхідно втілити принципи прозорості для комісії, яка діє при ДАБІ", - підкреслив заступник міністра.
Це можна забезпечити за допомогою онлайн-трансляції засідань, відеозаписів у відкритому доступі на сайті, підкреслив Парцхаладзе.
Окрім того, зазначив він, замовник може бути присутнім на цій комісії.
"Якщо є якісь зауваження, може апелювати, а в кінці засідання отримує протокольне зауваження. Запровадивши таку практику, ми знизимо необґрунтовані відмови до нуля", – переконаний чиновник.
Нагадаємо:
10 липня 80% забудовників назвали Архітектурно-будівельну інспекцію джерелом корупції.
На початку серпня корупцію в Будівельній інспекції оцінили у 3 мільярди гривень на рік.
Економічна правда
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