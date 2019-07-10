80% забудовників назвали Архітектурно-будівельну інспекцію джерелом корупції

Понад 80% забудовників вважають, що джерело корупції в будівельній сфері пов’язане з діяльністю Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це повідомила співзасновниця "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей з посиланням на дані дослідження.

За результатами опитування, найбільш корумпованими лишаються державні контролюючі органи, а найчастіше корупція фіксується на етапах реалізації проектів: від отримання дозволів до введення об’єктів в експлуатацію.

Так, більшість опитаних будівельних та девелоперських компаній - понад 58% у Києві та більш як 43% в регіонах - зазначили, що корупційні прояви переважно сконцентровані на етапах отримання узгоджень та дозволів від органів контролю.

Соловей наголосила, що найбільше корупція зосереджена в Києві. На другому місці — Дніпро, де понад 17% компаній так чи інакше стикалися з проявами корупції. Далі йдуть Харків та Одеса – по 8% відповідно.

Понад 70% респондентів зазначили, що найчастіше корупція фіксується на рівні керівників управлінь та підрозділів контролюючих органів. Найпоширенішою формою корупції, за даними будівельних компаній, є грошова винагорода: 91,7% опитаних.

Понад 50% опитаних вважають, що рівень корупції в будівельній сфері за останні 2 роки суттєво не змінився.

Вона також зауважила, що представники галузі скептично ставляться до швидких і ефективних змін: понад 58% опитаних не розраховують на те, що ситуація якось поліпшиться в найближчий рік-два.

Дослідження рівня корупції в будівельній галузі було проведено "Українським клубом нерухомості" за підтримки та консультаційної допомоги Business Ombudsman Council в Україні в період з квітня по червень 2019 року.

Методологія дослідження полягала в анонімному опитуванні забудовників в сегментах житлової та комерційної нерухомості.

У дослідженні взяли участь члени "Українського клубу нерухомості", частка яких становить понад 65% первинного ринку Києва.

Економічна правда