Суд повернув ГПУ позов до "Укрнафти" про стягнення 1,5 мільярда пені

Господарський суд Києва повернув заступнику генпрокурора поданий ним як представником інтересів держави в особі Кабінету міністрів позов до ПАТ "Укрнафта" про стягнення з компанії 1,506 мільярда гривень пені за несвоєчасно виплачені дивіденди.

Про це з посиланням на текст рішення про повернення позовної заяви від 15 серпня повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом рішення, суд не знайшов підстав для представництва прокурором інтересів держави в суді.

"Позовна заява замгенпрокурора в інтересах держави в особі Кабміну до ПАТ "Укрнафта" про стягнення пені за несвоєчасно сплачені дивіденди у розмірі 1 млрд 506,487 млн ​​грн повернути заявнику", - зазначено у результативній частині рішення.

На думку суду, заступник генпрокурора не надав належних, допустимих і достатніх доказів, що підтверджують здійснення Кабміном своїх повноважень неналежним чином.

Нагадується, що згідно з Конституцією, прокуратура представляє інтереси держави в суді у виняткових випадках. Наприклад, якщо захист інтересів не провадиться належним чином органом держвлади, до компетенції якого належать відповідні повноваження, або якщо відповідний орган відсутній.

"При цьому прокурор повинен обґрунтувати причини представництва ним інтересів держави в суді, надавши для цього відповідні докази", - зазначається в поясненні.

Заступник генпрокурора, наводячи причини, за якими він виступає в якості представника інтересів держави, позначив, що Кабмін не вжив усіх необхідних заходів для стягнення з "Укрнафти" пені. Саме в зв'язку з цим Генпрокуратура і звернулася до суду з позовом про захист інтересів держави.

Нагадаємо:

Раніше на сайті Госпсуду Києва з'явилася інформація про те, що 12 серпня уряд ініціював позов до "Укрнафти" з метою стягнення з компанії 1,5 млрд грн.

У повідомленні було зазначено, що в якості третіх осіб були притягнуті "Нафтогаз України" і Міністерство фінансів. Детальна інформація щодо цієї справи була відсутня як на сайті суду, так і в Єдиному реєстрі судових рішень.

19 серпня відповідне рішення з'явилося в реєстрі.

"Укрнафта" - це найбільша нафтовидобувна компанія країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.