"Укрпошта" закупить перший мільйон кубометрів газу за рамковою угодою

"Укрпошта" провела перший відбір на постачання 1 мільйона кубометрів газу за рамковою угодою та планує закачати цей об'єм уже до кінця серпня.

Про це повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.

"За його результатами (аукціону – ред.) "Укрпошта" отримає в газосховище перший мільйон кубометрів газу за ціною 5 285 гривень із ПДВ за тисячу кубометрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в аукціоні взяли учать 8 із 10 компаній-учасників рамкової угоди.

Уже до кінця серпня "Укрпошта" планує закачати перший обсяг газу у сховища "Укртрансгазу".

"Так як вся процедура від проведення аукціону до підписання угоди поставки газу є швидкою – всього 2-3 дні, сподіваюся, що до кінця серпня "Укрпошта" закачає перший обсяг газу у сховища "Укртрансгазу", - цитується заступник гендиректора із закупівель "Укрпошти" Олександр Наход.

У компанії висловили сподівання відносно того, що незалежно від ситуації на ринку газу, завдяки укладанню рамкової угоди "Укрпошта" завжди зможе закупити газ за кращою на момент закупівлі ринковою ціною.

"Далі будемо дивитися за станом ринку, аби продовжити закупівлю", - зазначили у компанії.

У планах підприємства – провести ще один-два відбори восени та останній – в січні-лютому, аби докупити весь необхідний на сезон обсяг.

Як нагадали в компанії, початок прийому заявок на участь у рамковій угоді на закупівлю газу для опалення "Укрпошта" оголосила 3 червня, а 13 серпня вже завершила процедуру укладання угоди із 10 компаніями-постачальниками.

"Укрпошта", як підкреслили у прес-службі, стала першою серед держкомпаній, що закуповуватимуть газ за рамковою угодою. Угода діятиме до кінця опалювального сезону.

Загальна вартість рамкової угоди на момент оголошення становила 40 млн грн з ПДВ. Конкретні ціни закупівлі визначатимуться на відповідних аукціонах при відборі постачальника серед учасників рамкової угоди.

Раніше "Укрпошта" уклала першу рамкову угоду на постачання пального та провела вже десять успішних відборів, за результатами яких своєчасно отримала замовлені обсяги дизпалива за одними з найнижчих цін на ринку.

Нагадаємо, що загалом "Укрпошта" планує закупити за рамковою угодою 4 млн кубометрів газу.

Економічна правда