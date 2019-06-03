"Укрпошта" закупить 4 мільйони кубометрів газу для опалення

АТ "Укрпошта" оголосила про початок прийому заявок на участь у рамковій угоді на закупівлю газу для опалення.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Угода діятиме до кінця наступного опалювального сезону - за цей час "Укрпошта" планує закупити в рамках цієї угоди 4 млн куб. м газу.

"Укрпошта такою формою закупівлі вирішує відразу декілька питань. Зможе закуповувати необхідний обсяг газу без надлишку за ринковими цінами; закачувати у сховище, аби не залежати від будь-якого постачальника; мати можливість переглядати максимальні ціни в рамковій угоді у випадку їх різких коливань, використовуючи зрозумілу формулу, що враховує зміну вартості газу на європейських хабах", - наголошується в повідомленні.

Загальна вартість рамкової угоди на момент оголошення становить 40 млн грн з ПДВ.

Конкретні ціни закупівлі будуть визначатися на відповідних аукціонах при відборі постачальника серед учасників рамкової угоди.

При цьому процедура відбору для безпосередньої закупівлі буде дуже швидкою, не потребуватиме додаткових документів або витрат і займе близько тижня від оголошення до підписання договору поставки.

Якщо після підписання угоди ціна на ринку буде такою ж низькою, як зараз, - компанія закупить весь необхідний обсяг газу і закачає його у сховище.

У разі ж коливань ціни на газ "Укрпошта" планує застосувати інший механізм - закуповувати заздалегідь тільки місячну потребу газу в рамках угоди.

Раніше "Укрпошта" закуповувала одразу весь обсяг газу на сезон, процедура тривала довго, і на момент підписання договору ціни могли суттєво змінитися.

Нагадаємо:

У вересні 2017 году "Укрпошта" подала заявку на отримання ліцензії на постачання природного газу в Україну.

Пізніше "Укрпошта" уклала рамкову угоду на поставку пального і провела вже кілька успішних відборів, за результатами яких своєчасно отримала замовлений обсяг дизпалива.

Економічна правда