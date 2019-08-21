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"Нафтогаз" відреагував на пропозицію "вбити і розчленувати" держкомпанію

Середа, 21 серпня 2019, 14:06
Пропозиція розділити великі держкомпанії-монополісти на частини і продавати - не завжди найбільш вигідний варіант для держави як власника.

Так прокоментували у НАК "Нафтогаз України" пропозицію радника президента Володимира Зеленського Олега Устенка "вбити і розчленувати "Укрзалізницю" і "Нафтогаз".

"Влада, обрана народом, має право формувати політику щодо долі державної власності і держпідприємств. Ми цілком поділяємо ідею, що державні підприємства мають бути приватизовані повністю або частково", - зазначили в НАК.

І додали, що готові "обговорити із паном Устенком", який запропонував розділяти великі держкомпанії на частини, "вигоду для держави від цього та інших варіантів".

У компанії нагадали, що "Нафтогаз" генерує 16% доходів державного бюджету.

"Завдяки нашій роботі ситуація з підготовкою до зими в газі зараз є набагато кращою, ніж у вугіллі. У підземних сховищах сьогодні майже на 3,5 млрд кубометрів більше газу, ніж торік. Ми не просимо собі спеціальних тарифів, ми просимо ринкові умови", - зазначили у НАК.

Окрім того, нагадали в компанії, "Нафтогаз стягує із Газпрому 2,84 млрд дол, судиться з ним на понад 11 млрд дол, вимагає у Російської Федерації 5,2 млрд дол за вкрадені активи в Криму.

І резюмували: "Вбити і розчленувати нас хотіла ще пані Тимошенко. Потім, правда, передумала".

Нагадаємо:

20 серпня позаштатний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що великі держкомпанії, які є монополістами, потрібно розділяти на частини і продавати.

Раніше заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук заявляв також, що насамперед потрібно продати державні банки. За його словами, на продаж можуть бути виставлені і міноритарні частки в Укрзалізниці та Укрпошті.

Економічна правда

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