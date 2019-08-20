В українських готелях посилять вимоги до пожежної безпеки

Із 1 жовтня в Україні почнуть діяти нові будівельні норми щодо проектування готелів, які значно посилюють обов’язкові вимоги дотримання пожежної безпеки будівель і запроваджують сучасні системи пожежогасіння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

"Безпека людей – це пріоритет №1. Особливо у випадку виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Тому в нових нормах щодо проектування готелів ми передбачили низку сучасних рішень для посилення обов’язкової пожежної безпеки в них", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, вводиться можливість використання ефективних систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою, а також сучасних систем раннього виявлення загроз та надзвичайних ситуацій.

"Відповідно до нових змін у ДБН, готелі потрібно облаштовувати системами протипожежного захисту згідно з ДБН "Системи протипожежного захисту", - повідомили у міністерстві.

Окрім цього, під’їзд пожежних автомашин до будівель готелів слід передбачати згідно з ДБН "Планування і забудова територій". Такий під’їзд має бути забезпечений і до основних евакуаційних виходів та входів, що ведуть до пожежних ліфтів, переконані у міністерстві.

У нових змінах у ДБН зберігаються вимоги щодо ступеня вогнестійкості будівель готелів та допустимих при цьому кількості поверхів та площі протипожежних відсіків.

"Допускається розміщувати готелі на 1-3 поверхах громадських будівель іншого призначення та житлових будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості за умови їх відокремлення в протипожежний відсік та передбачення окремих шляхів евакуації", - розповіли у міністерстві.

Нагадаємо, що при проектуванні готелів в Україні з 1 жовтня поточного року матимуть враховуватися зміни у державні будівельні норми, що дозволить посилити безпеку проживання у таких закладах.

Як повідомлялося, уночі 17 серпня в Одесі горів готель "Токіо-Стар", у результаті чого загинули 8 людей.

Економічна правда