Всі розділи
Укр / Рус

В українських готелях посилять вимоги до пожежної безпеки

Вівторок, 20 серпня 2019, 19:45
 

Із 1 жовтня в Україні почнуть діяти нові будівельні норми щодо проектування готелів, які значно посилюють обов’язкові вимоги дотримання пожежної безпеки будівель і запроваджують сучасні системи пожежогасіння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

"Безпека людей – це пріоритет №1. Особливо у випадку виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Тому в нових нормах щодо проектування готелів ми передбачили низку сучасних рішень для посилення обов’язкової пожежної безпеки в них", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, вводиться можливість використання ефективних систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою, а також сучасних систем раннього виявлення загроз та надзвичайних ситуацій.

"Відповідно до нових змін у ДБН, готелі потрібно облаштовувати системами протипожежного захисту згідно з ДБН "Системи протипожежного захисту", - повідомили у міністерстві.

Окрім цього, під’їзд пожежних автомашин до будівель готелів слід передбачати згідно з ДБН "Планування і забудова територій". Такий під’їзд має бути забезпечений і до основних евакуаційних виходів та входів, що ведуть до пожежних ліфтів, переконані у міністерстві. 

У нових змінах у ДБН зберігаються вимоги щодо ступеня вогнестійкості будівель готелів та допустимих при цьому кількості поверхів та площі протипожежних відсіків.

"Допускається розміщувати готелі на 1-3 поверхах громадських будівель іншого призначення та житлових будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості за умови їх відокремлення в протипожежний відсік та передбачення окремих шляхів евакуації", - розповіли у міністерстві.

Нагадаємо, що при проектуванні готелів в Україні з 1 жовтня поточного року матимуть враховуватися зміни у державні будівельні норми, що дозволить посилити безпеку проживання у таких закладах.

Як повідомлялося, уночі 17 серпня в Одесі горів готель "Токіо-Стар", у результаті чого загинули 8 людей.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

готелі Мінрегіон

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Києві відкриють мережу капсульних готелів 10 липня 2019, 13:35
У Львові на місці музею збудують готель Hilton 10 квітня 2019, 18:57
Суд закрив частину готелю Hilton у Києві 28 березня 2019, 11:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!