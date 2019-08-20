НБУ з 1 вересня оптимізує порядок здійснення касових операцій банків: що зміниться

Із 1 вересня Національний банк оптимізує порядок здійснення касових операцій банків і організацію їхньої роботи з готівкою в національній та іноземній валюті відповідно до актуальних вимог законодавства.

Про це повідомила прес-служба НБУ на своєму сайті 20 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Виключено з касових документів реквізит "код банку", скасована "картка з прикладами підписів" клієнтів при обслуговуванні банком їх рахунків", - зазначається у повідомленні центробанку.

Нові вимоги передбачають здачу банками готівкових коштів у національній валюті на договірних умовах для вивезення її уповноваженими банками в Нацбанк поряд із обов'язковим вивезенням непридатних до обігу банкнот і монет.

Окрім цього, банки повинні забезпечувати потреби своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень і перерозподілу готівки у власній банківської мережі.

Також Нацбанк запровадив контроль за якістю придатних до обігу гривневих банкнот, відсортованих автоматизованим способом на обладнанні банку для автоматизованої обробки банкнот.

Ба більше, регулятор змінив порядок зберігання розмінних монет у сховищах банків і визначення відповідальних за зберігання, встановив єдині характеристики пакувальних матеріалів для банкнот нового матеріалу.

Відповідні норми закріплені постановою правління НБУ від 15 серпня 2019 року №107 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, із червня НБУ посилив нагляд за готівковими розрахунками та касовими операціями в банках.