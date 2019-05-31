НБУ посилює нагляд за готівковими розрахунками та касовими операціями в банках

Нацбанк України з 3 червня змінює правила для банків з видачі готівки суб'єктам господарювання.

Про це повідомляє Ліга Закон.

3 червня набуває чинності постанова НБУ від 18 квітня 2019 № 62 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні". Цією постановою інструкція доповнюється новим пунктом 111-1.

З 3 червня банки повинні вживати заходів для вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують в банку готівку, а також забезпечити отримання від клієнта підтверджуючих документів, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Банки при вивченні клієнта і отримання від нього підтверджуючих документів повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід. Тобто, спочатку проводиться оцінка ризику клієнта, заснована на аналізі певних критеріїв, а потім вже банки можуть вживати відповідних заходів нагляду.

Банки можуть вимагати підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки, зокрема: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку; кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання; інші звітні документи.

Посилення нагляду пов'язано з виявленням НБУ за результатами нагляду в сфері фінансового моніторингу численних фактів проведення фінансовими установами ризикових (схемних) операцій з використанням готівки.

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