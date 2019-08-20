Курс гривні восени буде стабільний - банкіри

Курс гривні цієї осені збережеться приблизно на нинішньому рівні завдяки значній виручці аграріїв, експорту металургійної продукції, співпраці з Міжнародним валютним фондом і більш спланованим діям бізнесу завдяки публікації прогнозу облікової ставки Національним банком.

Таку думку висловили банкіри на "круглому столі", організованому Finclub 20 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу серйозних причин для девальвації гривні: плюс-мінус вона буде в цьому ж коридорі", - сказала начальник управління казначейства "Банку Форвард" Наталія Шишацька.

За її словами, сезонне збільшення активності імпортерів може підштовхнути гривню до деякого ослаблення. Однак це, вважає Шишацька, навряд чи матиме величезний вплив.

"Той фактор, що ми очікуємо на досить велику експортну виручку від аграріїв і від металургійної продукції, думаю, буде згладжувати цю активність", - додала вона.

Як вважає глава правління банку "Глобус" Сергій Мамедов, недавнє рішення Нацбанку про публікацію прогнозу облікової ставки дозволить бізнесу краще планувати покупку-продаж валюти. За його словами, це зрушило і в цілому змінило сезонність валютного ринку.

Банкір також зазначив, що на курс вплине продовження співпраці з МВФ і проведення реформ у країні, які будуть запускатися.

Окрім цього, Мамедов позитивно оцінив політику Нацбанку щодо зниження облікової ставки, яка повинна сприяти збільшенню кредитування.

Незважаючи на в цілому позитивну оцінку курсу гривні восени, головний економіст Альфа Банку Олексій Блінов порадив не забувати про досвід 2008 року.

"У 2008 році економіка росла і перший, і другий квартали, (але - ред.) усі знають, що сталося в четвертому кварталі. Не можна недооцінювати будь-які загрози", - вважає Блінов.

Заступник правління глави НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що в країні зараз спостерігається фінансова дедоларізація, і важливо її не форсувати, а продовжувати нормальну макроекономічну політику гнучкого курсу, зниження рівня інфляції, зростання економіки, що в підсумку дозволить продовжити дедоларізацію.

Він додав, що Нацбанк багато надій покладає на новий парламент для реалізації своїх планів щодо подальшої валютної лібералізації.

"Нацбанк не повинен ганятися за тими, хто продає або купує валюту. У країні всі повинні розуміти, хто оплатив податки, коли виводить гроші в офшорні юрисдикції. Якщо все це буде зроблено, ми будемо рухатися в лібералізованому валютному ринку", - пояснив заступник голови НБУ .

Нагадаємо, раніше в Нацбанку пояснили, чому зміцнилася гривня. Зазначалося, що цьому сприяли інтерес нерезидентів до українських цінних паперів, а також нормальна макроекономічна ситуація в країні, помножена на адекватну монетарну і фіскальну політику.