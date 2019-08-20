Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 1 мільярд
Вівторок, 20 серпня 2019, 18:07
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,072 мільярда гривень.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні:
- з погашенням 20 листопада 2019 року на суму 82,473 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,49% річних.
- з погашенням 8 липня 2020 року на суму 501,072 млн грн, середньозважений рівень прибутковості - 16,04% річних.
- з погашенням 3 серпня 2022 року на суму 488,867 млн грн, середньозважений рівень прибутковості - 16,12% річних.
Нагадаємо:
13 серпня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,96 мільярда гривень.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua