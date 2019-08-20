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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 1 мільярд

Вівторок, 20 серпня 2019, 18:07

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,072 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні:

  • з погашенням 20 листопада 2019 року на суму 82,473 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,49% річних.
  • з погашенням 8 липня 2020 року на суму 501,072 млн грн, середньозважений рівень прибутковості - 16,04% річних.
  • з погашенням 3 серпня 2022 року на суму 488,867 млн грн, середньозважений рівень прибутковості - 16,12% річних.

Нагадаємо:

13 серпня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,96 мільярда гривень.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП

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