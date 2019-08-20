Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 1 мільярд

Українці шукають альтернативні способи заощадження і накопичення грошей. Одні інвестують в нерухомість, інші — в дорогоцінні метали, а дехто і зовсім працює на фондових біржах. (рос)

Шостий київський міст з четвертою лінією метро почали будувати у 1993 році і в кращому випадку завершать у 2035 році. Чому такі ризики існують, і що не так з Подільським мостом?