Мінфін продав ОВДП на 1,96 мільярда
Середа, 14 серпня 2019, 09:24
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,96 мільярда гривень.
Про це 13 серпня повідомила прес-служба Мінфіну.
"Мінфін продовжує вводити обмеження на обсяг всіх випусків ОВДП та концентрувати попит на інструменти з довгим строком погашення", - йдеться у повідомленні.
У результаті аукціонів ОВДП 13 серпня ставки доходності за всіма інструментами знижено та склали:
- за 6-місячними ОВДП — 16,5%; (зниження на 2 базисні пункти)
- за 1-річними ОВДП — 16,18% (зниження на 10 базисних пунктів);
- за 2-річними ОВДП — 16,52% (зниження на 23 бп).
Нагадаємо:
6 серпня Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,7 мільярда гривень.
Економічна правда
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