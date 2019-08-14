Мінфін продав ОВДП на 1,96 мільярда

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,96 мільярда гривень.

Про це 13 серпня повідомила прес-служба Мінфіну.

"Мінфін продовжує вводити обмеження на обсяг всіх випусків ОВДП та концентрувати попит на інструменти з довгим строком погашення", - йдеться у повідомленні.

У результаті аукціонів ОВДП 13 серпня ставки доходності за всіма інструментами знижено та склали:

за 6-місячними ОВДП — 16,5%; (зниження на 2 базисні пункти)

за 1-річними ОВДП — 16,18% (зниження на 10 базисних пунктів);

за 2-річними ОВДП — 16,52% (зниження на 23 бп).

Нагадаємо:

6 серпня Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,7 мільярда гривень.

Економічна правда