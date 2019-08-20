Фінкомпанії та ломбарди збільшили кредитування населення майже на 50%

Небанківські фінансові установи України в січні-червні 2019 року продемонстрували активну динаміку розвитку.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" член Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері ринку фінансових послуг, Олександр Залєтов.

Робота комісії з очищення від ненадійних гравців продовжилася в першому півріччі 2019 року, що дозволило вивести з ринку 104 піднаглядних установ, в т.ч. 42 фінансові компанії, 37 страхових компаній, 16 ломбардів, 8 кредитних спілок, 6 лізингодавців і 1 недержавний пенсійний фонд.

За його словами, незважаючи на зниження кількості фінансових установ, капіталізація ринку небанківських фінансових послуг суттєво зросла, зокрема, активи фінустанов на 30 червня 2019 року перевищили 215 млрд грн, що на 14% або на 46,2 млрд грн більше, ніж на аналогічну дату 2018 року.

Залєтов зазначив, що в першому півріччі небанківські фінустанови продемонстрували активне зростання наданих фінансових послуг населенню, а також підприємствам малого і середнього бізнесу.

За цей період фінкомпанії, ломбарди і кредитні спілки видали кредитів на 41,3 млрд грн, що на 43,9% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Лізингодавці уклали договори фінансового лізингу на суму 12,3 млрд грн (зростання на 11,1%).

Фінансові компанії надали послуги факторингу на загальну суму 23,9 млрд грн (зростання на 71%).

Традиційно показує хорошу динаміку розвитку страховий ринок. Так, платежі зі страхування життя становили 2,1 млрд грн (зростання 20,7%) і з ризикового страхування - 25,2 млрд грн (зростання 16,2%). Загальні страхові виплати становили 6,7 млрд грн (зростання 9,8%).

Як повідомлялося, Національний банк у 2019 році приділятиме багато уваги ризикам, пов'язаним із швидким зростанням споживчого кредитування.