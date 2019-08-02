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Офіційний курс: долар та євро продовжують рости

П'ятниця, 2 серпня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 31 копійку, встановивши його на 2 серпня на рівні 25,34 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,97 гривні (на 1 серпня - 27,90 гривні).

Нагадаємо:

1 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,22 - 25,26 гривні за долар.

1 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.

Економічна правда

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